شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في العيد القومي لمحافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات بمناسبة العيد القومي للمحافظة في الخامس والعشرين من أبريل المقبل.

وأكد المحافظ علي افتتاح مشروعات في قطاع التربية والتعليم والمياه والإسكان في مختلف مراكز ومدن المحافظة ، بجانب افتتاح المنطقة الحرفية الخدمية في حي المساعيد.

أشار المحافظ إلي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة، حيث تقوم مختلف مؤسسات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة لصالح أبناء المحافظة، بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية.