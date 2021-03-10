شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن عروسة البحر المُهددة بالإنقراض.. "وزنها يصل لـ900 كجم" والان مع تفاصيل الخبر
ويُعرف بعدة أسماء، من بينها: الأطوم، عروس البحر أو بقرة البحر، والدوجونج، ويستعرض هذا التقرير عدة معلومات عنها:
1- حيوان ثديى بحرى كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 أمتار.
2- يحتوي عموده الفقري بين 57 و60 فقرة.
3- يبلغ وزن عروس البحر 430 كيلو جرام، وقد يصل إلى 900 كيلو جرام.
4- له ذراعان فى شكل زعنفتين مستديرين.
5- يستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين لتمزيق الحشائش البحرية.
6- يحمل الفك العلوى بفم الذكر قاطعتين طويلتين كأنياب الفيل يصل طول الواحدة منهما إلى 20 سم.
7- أضراسه القوية والداهسات الصلبة فى مقدم فكيه تطحن الطعام.
8- لديه رئتان وكليتان طويلتان جدا، تمتد الأولي من الصدر حتى الكليتين، وذلك للتعامل مع بيئة المياه المالحة.
9- لا يستطيع الدوجونج البقاء في قاع البحر سوي 6 دقائق فقط، فيضطر قبل انتهاء تلك الفترة للصعود إلي سطح البحر لإلتقاط أنفاسه.
10- مدة حمله تستمر من 13 إلى 14 شهراً، وتضع الأنثى عادة مولوداً واحداً فى الماء.
11- يبلغ الدوجونج فى سن الثمانية سنوات، وقد يصل في بعض الأحيان إلي 18 سنة، وقد تنجب الأنثي أول مولد لها في عمر 10 سنوات أو 17 عاما.
12- وتمثل أحد أهم عوامل الجذب السياحى بالنسبة لمنطقة مرسى علم.