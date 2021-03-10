شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن عروسة البحر المُهددة بالإنقراض.. "وزنها يصل لـ900 كجم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنف حيوان الدوجونج عالميا بأنه عرضه للإنقراض بسبب انخفاض أعداده بشكل كبير خلال السنوات الماضية، رغم انتشاره فى أكثر من 40 دولة، أغلبها في المحيط الهندي حول شبه الجزيرة الهندية والفلبين وأندوبيسيا، وفي البحر الأحمر فى مصر، وسواحل شرق افريقيا، وغرب المحيط الهادي حول استراليا واليابان ونيوزيلاندا.

ويُعرف بعدة أسماء، من بينها: الأطوم، عروس البحر أو بقرة البحر، والدوجونج، ويستعرض هذا التقرير عدة معلومات عنها:

1- حيوان ثديى بحرى كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 أمتار.

2- يحتوي عموده الفقري بين 57 و60 فقرة.

3- يبلغ وزن عروس البحر 430 كيلو جرام، وقد يصل إلى 900 كيلو جرام.

4- له ذراعان فى شكل زعنفتين مستديرين.

5- يستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين لتمزيق الحشائش البحرية.

6- يحمل الفك العلوى بفم الذكر قاطعتين طويلتين كأنياب الفيل يصل طول الواحدة منهما إلى 20 سم.

7- أضراسه القوية والداهسات الصلبة فى مقدم فكيه تطحن الطعام.

8- لديه رئتان وكليتان طويلتان جدا، تمتد الأولي من الصدر حتى الكليتين، وذلك للتعامل مع بيئة المياه المالحة.

9- لا يستطيع الدوجونج البقاء في قاع البحر سوي 6 دقائق فقط، فيضطر قبل انتهاء تلك الفترة للصعود إلي سطح البحر لإلتقاط أنفاسه.

10- مدة حمله تستمر من 13 إلى 14 شهراً، وتضع الأنثى عادة مولوداً واحداً فى الماء.

11- يبلغ الدوجونج فى سن الثمانية سنوات، وقد يصل في بعض الأحيان إلي 18 سنة، وقد تنجب الأنثي أول مولد لها في عمر 10 سنوات أو 17 عاما.

12- وتمثل أحد أهم عوامل الجذب السياحى بالنسبة لمنطقة مرسى علم.