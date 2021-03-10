شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن مدينة مرسى علم بالكامل لمدة 9 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، الأربعاء فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل وذلك حسب إشارة من محطة المحولات بالمدينة، تؤكد فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل لصيانة المحولات ولربط خطوط جديدة بالمحطة.

وأكد مسؤولو المدينة في بيان أن فصل التيار الكهربائى كما ورد في الإشارة يبدأ من السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لصيانة محطة المحولات وربط خطوط جديدة بالمحطة.

وأكد قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيفصل التيار عنها، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن في الكابلات المكشوفة لتغطيتها.