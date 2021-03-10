شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10 مارس في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم «بوابة المصري اليوم» أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مارس 2021. جاءت متوسط سعر العملات اليوم كالتالي: الدولار الأمريكي 15.6783 جنيه للشراء 15.7783 جنيه للبيع يورو18.6447 جنيه للبيع18.7652جنيه للبيع جنيه إسترليني​21.7490 جنيه للشراء21.8924 جنيه للبيع فرنك سويسري​ 16.8439 جنيه للشراء16.9550 جنيه للبيع 100 ين ياباني​ 14.4089جنيه للشراء 14.5021 جنيه للبيع ريـال سعودي4.1791 جنيه للشراء4.2060 جنيه للبيع دينار كويتي 51.7061 جنيه للشراء52.1701 جنيه للبيع درهم إماراتي4.2680 جنيه للشراء4.2960 جنيه للبيع اليوان الصيني​ 2.4074 جنيه للشراء 2.4230 جنيه للبيع الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954