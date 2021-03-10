شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10 مارس في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم «بوابة المصري اليوم» أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مارس 2021.
جاءت متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:
الدولار الأمريكي 15.6783 جنيه للشراء 15.7783 جنيه للبيع
يورو18.6447 جنيه للبيع18.7652جنيه للبيع
جنيه إسترليني21.7490 جنيه للشراء21.8924 جنيه للبيع
فرنك سويسري 16.8439 جنيه للشراء16.9550 جنيه للبيع
100 ين ياباني 14.4089جنيه للشراء 14.5021 جنيه للبيع
ريـال سعودي4.1791 جنيه للشراء4.2060 جنيه للبيع
دينار كويتي 51.7061 جنيه للشراء52.1701 جنيه للبيع
درهم إماراتي4.2680 جنيه للشراء4.2960 جنيه للبيع
اليوان الصيني 2.4074 جنيه للشراء 2.4230 جنيه للبيع
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954