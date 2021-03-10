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أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10 مارس في البنوك المصرية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10 مارس في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «بوابة المصري اليوم» أسعار العملات اليوم الأربعاء 10 مارس 2021.

جاءت متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

الدولار الأمريكي 15.6783 جنيه للشراء 15.7783 جنيه للبيع

يورو18.6447 جنيه للبيع18.7652جنيه للبيع

جنيه إسترليني​21.7490 جنيه للشراء21.8924 جنيه للبيع

فرنك سويسري​ 16.8439 جنيه للشراء16.9550 جنيه للبيع

100 ين ياباني​ 14.4089جنيه للشراء 14.5021 جنيه للبيع

ريـال سعودي4.1791 جنيه للشراء4.2060 جنيه للبيع

دينار كويتي 51.7061 جنيه للشراء52.1701 جنيه للبيع

درهم إماراتي4.2680 جنيه للشراء4.2960 جنيه للبيع

اليوان الصيني​ 2.4074 جنيه للشراء 2.4230 جنيه للبيع

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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