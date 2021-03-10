شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «بوابة المصري اليوم» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 في مستهل التعاملات.

يبلغ سعر الحديد اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 13 ألف جنيه للطن في المتوسط، وسجل سعر حديد المصريين 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 ألفا و450 جنيها للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

وشهدت أسعار الحديد المحلية حالة من الاستقرار في الأسواق منذ مطلع 2020، وارتفعت خلال شهر نوفمبر وديسمبر، وكانت مصلحة الجمارك المصرية طبقت القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 الصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب كما هي.