شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء .. إليك درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس حار نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما توقع خبراء الهيئة نشاط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم

العظمي الصغري

القاهرة 33 15

الإسكندرية 30 17

وادي النطرون 32 16

طنطا 32 15

شبين الكوم 33 15

دمنهور 32 15

بلطيم 32 16

مطروح 27 16

السلوم 25 15

سيوة 33 14

بورسعيد 31 14

دمياط 31 14

الزقازيق 33 15

المنصورة 32 15

الإسماعيلية 34 15

السويس 32 14

العريش 32 14

رفح 31 14

رأس سدر 30 16

نخل 34 13

نويبع 32 20

طابا 31 16

كاترين 25 11

الطور 31 16

شرم الشيخ 33 17

الغردقة 33 17

مرسي علم 29 16

الفيوم 34 14

بني سويف 34 14

المنيا 34 14

أسيوط 34 15

سوهاج 34 15

قنا 35 15

الأقصر 35 15

أسوان 35 16

ادفو 35 16

أبوسمبل 34 16

الوادي الجديد 33 15

شلاتين 30 18

أبورماد 29 16

حلايب 27 18

رأس حدربة 28 17