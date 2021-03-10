شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان لدى القاهرة في زيارة للغردقة لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ ممثل قداسة البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، الأربعاء، زيارة لمدينة الغردقة في البحر الأحمر لمدة ٣ أيام.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في البحر الأحمر برئاسة القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، أن زيارة سفير الفاتيكان بمصر تعد الزيارة الأولى لمدينة الغردقة له منذ تنصيبه.

وجرى وضع برنامج الزيارة طبقآ لبروتوكول لاستقبال سفير الفاتيكان بمصر لأول مرة في الغردقة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الزيارة إقامة قداس احتفالي بحضور نيافه الأنبا عمانوئيل صباح الجمعة المقبل بكنيسة القديس يوسف بالغردقة.