شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تعرفها عن المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد المشروع القومى لتأهيل الترع " تبطين الترع " أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

وتناشد وزارة الموارد المائية والرى المواطنين بالحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من مختلف أشكال التلوث، والحفاظ على كافة الترع التى تم الانتهاء من تأهيلها لضمان قدرة الترع على توصيل المياه لكافة المنتفعين عليها، بالإضافة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للترع التى تم تأهيلها.

وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات عن المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع.

1- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1180 كيلومتر تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية .

2- جارى العمل فى تنفيذ 6850 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيلهم.

3- المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تأهيل7000 كيلومتر.

4- سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول منتصف عام 2022.

5- تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 18 مليار جنيه.