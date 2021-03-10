حدث ليلاً| 622 إصابة بكورونا وتفاصيل واقعة متحرش المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144917 حالة حتى اليوم.

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بطلة واقعة متحرش المعادي تكشف تفاصيل اكتشافها للواقعة وهي داخل المنزل

كشفت إنجى أسامة بطلة واقعة متحرش المعادي، تفاصيل اكتشفها لواقعة التحرش، وكيف علمت بوجوده وهي داخل المنزل.

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"تخيلت بنتي مكانها".. بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادي تروي تفاصيل الواقعة

كشفت أوجيني أسامة بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادى، تفاصيل الواقعة، قائلة: "بشتغل في معمل تحاليل وشفت الموقف قدامي في كاميرات المراقبة، وأول ماشفت الموقف وخرجت زميلتي ورايا".

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فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

لم يأبه مئات المصريين بوباء كورونا، تجمعوا في رحاب السيدة زينب، أرادوا الاحتفاء بيوم مولد "سليلة الأشراف" والتبرك بها.

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بعد تكريمه من الرئيس.. الطبيب فاقد بصره:السيسي رفع من روحي المعنوية

أعرب الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فاقد بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم لعلاج مرضى فيروس كورونا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

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"بإيجار رمزي بقيمة جنيه واحد".. محافظ كفر الشيخ: وفرنا شقة للطبيب محمود سامي

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه استقبل الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره أثناء معالجة مصابي كورونا في مستشفى العزل في مكتبه بديوان عام المحافظة، بعد أن كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33.

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المتحدث باسم العاصمة الإدارية: نواصل الليل بالنهار.. ونسب التنفيذ مبهرة

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك مصداقية كبيرة من الدولة تجاه المواطنين فيما تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع.

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أستاذ قانون جنائي: عقوبة المتحرش بطفلة المعادي لن تقل عن 15 سنة

قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن العقوبات الموجودة في قانون العقوبات على حالات التحرش مثلما نشاهد الآن حالة التحرش بطفلة المعادي قوية للغاية.

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السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية

أكد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته الاعتيادية مساء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المحاولتين الإرهابيتين اللتين قامت بهما الميليشيات الحوثية، لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران شرق المملكة، تشكل انتهاكًا سافرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

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لندن تنفي اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بحظر تصدير لقاح كورونا

تبادلت بروكسل ولندن الاتهامات بشأن اللقاحات المضادة لكورونا اليوم الثلاثاء، ونفى متحدث بريطاني سريعا تأكيد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن لندن فرضت "حظرًا تامًا على تصدير اللقاحات".

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بلومبرج: قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السليكون بالولايات المتحدة

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية قالوا إنهم اخترقوا مجموعة ضخمة من بيانات كاميرات المراقبة التي جمعتها شركة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، حيث تمكنوا من الوصول إلى بيانات من 150 ألف كاميرا مراقبة داخل مستشفيات وشركات وأقسام شرطة وسجون ومدارس.

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