شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 ركاب وإصابة 16 في انقلاب أتوبيس على طريق العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 7 ركاب مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث انقلاب أوتوبيس فجر الأربعاء، على طريق «العين السخنة – السويس».

وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق يفيد بانقلاب أوتوبيس شرق الدلتا قادم من مدينة الزقازيق بطريق العين السخنة – السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في السويس، 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين إلى مشرحة الأميري.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، لافتا إلى أنه تم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة في علاج مصابي الحادث.

وصرح الحفناوي، بأنه تم فتح غرفة العمليات بمستشفى السويس العام في حالة تدخل جراحي لمصابي الحادث، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصابين الذي استقبلتهم المستشفى ضمت 7 وفيات منهم طفلتين و16 مصابًا.