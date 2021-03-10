شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى اليمن : ملتزمون بدعم أشقائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، اتصالاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالفريق ركن محمد على المقدشي، وزير الدفاع اليمني، حيث استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، جدّد السفير المصري التزام مصر الراسخ بدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة في مختلف المجالات، ودعمها كذلك لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار في ربوع اليمن.