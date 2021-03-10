شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إغاثية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم السفير الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للسيدة «ريبيكا جارانج» نائبة الرئيس الجنوب سوداني، حيث تضمنت الشحنة حوالي نصف طن من الأدوية الموجهة لتخفيف المعاناه الإنسانية بمراكز النازحين بجنوب السودان.

وألقت نائبة الرئيس الجنوب سوداني كلمة أعربت فيها عن الشكر والتقدير للدولة المصرية على سرعة الاستجابة لطلبهم للمساعدة، مشيرةً إلى أن مصر دائما ما تكون من أوائل الدول التي تستجيب لاحتياجاتهم، وأن مثل هذه المواقف تعكس قوة علاقات الأخوة الأزلية بين الدولتين.

كما ألقى سفير مصر في جوبا كلمةً أكد فيها على وقوف مصر إلى جانب جنوب السودان في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها، موجهاً الشكر للسيدة نائبة الرئيس الجنوب سوداني على جهودها الدؤوبة لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية واضطلاعها بالإشراف على توزيع المساعدات المصرية على المتضررين.

مساعدات إغاثية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجنوب السودان.

مساعدات إغاثية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجنوب السودان.