شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لمزارعى المانجو لحماية الأشجار وزيادة الإنتاج فى مارس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإجراءات والتوصيات الإرشادية لمزارعي المانجو ، لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات أشجار المحصول، وذلك خلال شهر مارس.

وتتضمن أهم التوصيات فيما يتعلق بـ"العمليات" الآتي: -

-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات.

-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة .

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى قي المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.

-الرى الفورى بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت الأشجار .

-يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.

-الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري وذلك لضمان الوصول إلي أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.

-الرش في الصباح الباكر أو أخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لايحدث ضرر للأشجار .

- تجهيز الجور الغائبة لزراعتها بداية من 15 / 3 .

وفيما يتعلق بالتسميد :.

ـ تسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط .

الرية الأولي : 2 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم .

الرية الثانية : 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19 .

الرية الثالثة : 2 كجم سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك .

الرية الرابعة : 2 كجم نترات كالسيوم .

ب ـ الرش الورقي

-لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير استخدام كولتار ( مركب اكسيني ) بمعدل 75 سم³ / 100 لتر ماء.

- يتم الرش الورقي بالمعدلات الآتية في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار .

200 جم سلفات + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 100 جم سلفات نحاس +

100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 250 يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ) 600 لتر ماء .

الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ) .

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية .

45 دقيقة ري بدون تسميد 30 دقيقة بتسميد 15 دقيقة غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

تنفيذ برنامج المكافحة الوقائي العلاجي المنبع لمرض البياض الدقيقي ولفحة الأزهار والإصابة بالأكاروسات والحفارات ومكافحة الحشرات الثاقبة الماصة ( المن ـ التربس ـ الجاسيد ) بإحدى المبيدات الموصى بها من قبل الوزارة.