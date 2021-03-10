شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج تحذر: سمعة سيئة تلاحق برج العذراء الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت خبيرة الأبراج جنا عطايا أن تشهد الفترة المقبلة فتح الطيران بين جميع الدول وحدوث الكثير من التغيرات الإيجابية، قائلة: «العالم قد يحتفل بانتهاء أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة».

وأضافت «عطايا»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المريخ في الحمل خلال الأيام المقبلة سيكون لديه مصداقية كبيرة في كل ما يتقول به، وتفكيره متجه خلال الفترة الحالية نحو السياسة.

وأشارت إلى أن برج السرطان لديه كم كبير من الأفكار السلبية خلال هذا الشهر، وقالت إن «علاج هذه الأفكار إما أن يكون بالذكر الكثير، أو بالذهاب إلى طبيب نفسي».

ولفتت إلى أن برج العذراء أهدافه غير محققة خلال الفترة المقبلة، متابعة: «في سمعة سيئة تخص برج العذراء، سواء من خلال الحديث عنهم بشكل سلبي، وأن أسراره قد تكون متاحة للجميع خلال الفترة المقبلة.. ولازم يقفل الباب على نفسه».