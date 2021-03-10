شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعي يعلن عن 25 ألف شقة جديدة «تفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجري حاليًا اختيار عدد من المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقًا لمعايير العمارة الخضراء، وإصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات سكن كل المصريين الأخضر 2021، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتقديم الدعم الفنى، والإشراف على التنفيذ.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، إن مسئوليات فريق وحدة البيئة أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة للوحدات السكنية، تشمل تقديم حوافز لتوفير الطاقة (تقليل استخدام الطاقة وتحقيق أقصى راحة) للمستفيدين من الوحدات، ورفع وعى المستفيدين من الوحدات بأفضل استخدام لطرق التخلص من النفايات وتدويرها، من خلال توزيع النشرات التوعوية بأهمية إدارة النفايات على مستوى الأسر المعيشية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان التخلص الآمن من النفايات أو معالجتها، وضمان استخدام المبانى الآمنة للمستفيدين بتقديم الشركات المنفذة شهادة صلاحية المبانى ضمن أعمال الاستلام الابتدائي.

وأضافت عبدالحميد أنه تتضمن مسئوليات فريق وحدة البيئة، أيضًا، ضمان تطبيق الكود المصرى لتصميم المساحات الخارجية للمبانى لاستخدام المعاقين، والكود المصرى لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المبانى، مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة ببعض المواقع، وتوفير الإرشادات والتدريب لموظفى الصندوق والعاملين بمواقع المشروعات حول معالجة السلامة والصحة المهنية بمراحل التنفيذ وإدارة النفايات، ورفع مستوى الوعى لدى عمال شركات البناء والمشرفين عليهم، بأهمية إدارة النفايات الصلبة والسائلة، والامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للقوانين واللوائح المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.​