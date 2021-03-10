شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موسكو من الضبعة: المشروع النووي سيصعد بالعلاقات المصرية الروسية لآفاق جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى جيورجي بوريسينكو، السفير المعتمد لروسيا الاتحادية في مصر، زيارة إلى موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وبرفقته الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر ومعهم المشرفون على المشروع من هيئة المحطات النووية ومؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية المنفذة للمشروع.

وصرح جيورجى بوريسينكو بأن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يعتبر من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو. وهو مشروع لا يسهم فقط في التعاون العظيم التقليدي بين البلدين، بل يصعد بتلك العلاقات إلى آفاق استراتيجية جديدة، فمن ناحية الأهمية يماثل ذلك المشروع في أهميته مشروع بناء السد العالي بأسوان الذي تم بين بلدينا في العهد السوفييتي خلال الستينات من القرن الماضي. ونحن متأكدون أن مشروع الضبعة سوف يكون أيضاً مثال لاِلتقاء أعلى الكفاءات من كلا البلدين، وأيضاً سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي لمصر من خلال قدرته على توليد طاقه نظيفة واقتصادية لعقود زمنية قادمة.

وقام الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتوجيه التحية للقائمين على المشروع من الجانبين قائلاً أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات المصرية الطموحة والجاري تنفيذها في الوقت الحالي، وهو يعتبر تحقيقاً لحلم مصري بدأ التفكير به منذ القرن الماضي بتطوير برنامج سلمى لاستخدامات الطاقة النووية في مجال توليد الطاقة الكهربية بشكل اقتصادي وآمن. وقد كان من المهم حسن اٍختيار شريك لتنفيذ المشروع يمتلك من الخبرات الطويلة من العمل في هذا المجال والقدرة على إنشاء وتنفيذ تلك المنظومة بأعلى معايير الأمان، ولحسن الحظ فقد وجدناه في دولة روسيا الإتحادية التي تعتبر صديق وحليف قديم لنا، ونحن متأكدون من أن هذا المشروع العظيم سيحقق النجاح المنشود وذلك نبعاً من الجهود المخلصة المبذولة من كلا الجانبين مع الإحساس العالي بالمسئولية والقدرات المتميزة من جانبنا لاستيعاب التكنولوجيا الروسية المتقدمة والإشراف الفعال على تنفيذ المشروع.

كان من ضمن الوفد نيكولاى اصلانوف- رئيس المكتب التجاري الروسي في مصر، واكارين فاسيليان- القنصل العام الروسي في مصر، ومارات جاتين- مدير المكتب الثقافي العلمي الروسي بالأسكندرية، والكساندر فورونكوف- مدير عام المركز الإقليمي لشركة روساتوم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، هذا فضلاً عن ممثلين لشركة «أتوم ستروي إكسبورت (ASE)» المقاول العام للمشروع والقسم الهندسي في «روساتوم» ضم كل من جريجوري سوسنين- نائب رئيس الشركة ومدير مشروع الضبعة النووي المصري، وأناطولي كوفتونوف- مدير فرع «أتوم ستروي إكسبورت» في مصر ومدير الإنشاءات ضمن مشروع الضبعة.

أما من جانب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فقد كان حاضراً أيضاً المهندس محمد رمضان- نائب رئيس مجلس الادارة للتشغيل والصيانة، والمهندس محمد يوسف- نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات الهندسية، المحاسب محمود زيدان- نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية، وزكريا عبدالله- المستشار القانوني للهيئة، والدكتور محمد دويدار- مدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

قام الوفد بتفقد أماكن إنشاء الوحدات النووية بالموقع وتوقف الوفد عند مكان محطة الرصد المناخي بالموقع وهو نفسه المكان الذي تم فيه تقديم الشرح المعلوماتي، حيث تم اطلاع الحاضرين على الموقف الإنشائي وخطط التنفيذ المستقبلية للمشروع. وعقب ذلك تم التوجه إلى موقع إنشاء الرصيف البحري بموقع الضبعة والذي ما زال طور الإنشاء من قبل المالك والمخطط أن يخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة.

وأثناء فعاليات الزيارة تم تكريم السفير الروسي بمصر من قبل ممثلي مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية.

واختتمت الفعاليات بإجراء زيارة التجمع السكني للخبراء الروس العاملين بالموقع، حيث تم تفقد أحد الوحدات السكنية المؤثثة هناك، وكذا مركز الألعاب الرياضية والمدرسة ودار الحضانة ضمن المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة اللازمة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع.