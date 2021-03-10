شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الهلال الأحمر الطبية تقدم خدماتها إلى 1300 حالة في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصرى خدماتها الطبية المتنوعة ل 1300 حالة بمركز ومدينة الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ايهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد، والدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد .

وأكد بيان لمديرية الصحة، أن القافلة ضمت عددا من التخصصات الطبية.. حيث قامت بالتوعية وتوقيع الكشف الطبى واجراء التحاليل والفحوصات وتقديم العلاج اللازم بالمجان.. علاوة على الاحالة لاجراء العمليات الجراحية وعمل النظارات الطبية .

وأشار البيان إلى أن القافلة الطبية قامت بالكشف الطبى وعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج مجانا للمواطنين في مقر رعاية الطفل بمدينة الشيخ زويد والتجمعات التابعة لها وبعض القرى المجاورة .

وأضاف البيان أنه تم اجراء الكشف الطبى على 748 حالة في تخصصات باطنة، أطفال، عظام، رمد، أنف وأذن وحنجرة، نساء، وجراحة.. حيث تم صرف العلاج اللازم لهم مجانا .

كما تم إجراء 143 تحليلا، وفحص 118 حالة صحة مرأة، و203 حالات أمراض مزمنة.. علاوة على احالة عدد 29 حالة لإجراء عمليات جراحية، و31 حالة أخرى لعمل نظارة طبية .

وقد تم على هامش عمل القافلة قيام متطوعو الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ برنامج تثقيفي وترفيهى للأطفال وللتوعية بأهمية النظافة وتوضيح الطريقة الصحيحة لغسل الأيدى بالكحول أو بالماء والصابون، وكيفية ارتداء الكمامات بطريقة سليمة ..

كما قامت كل من الدكتورة ايناس كمال مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، نادية نجيب مشرفة نوادى المرأة بادارة الشيخ زويد الصحية، أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة، وحنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات بعقد ندوات ولقاءات تثقيفية وتوعية للمواطنين عن المبادرات الصحية للكشف المبكر للأمراض وفقا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للحماية من الأمراض.. كما تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بالأساليب الاحترازية وتطهير الأيدى وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة الجميع.