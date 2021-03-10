شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمه من الرئيس السيسي .. محافظ كفر الشيخ يسلم محمود سامي قنيبر عقد شقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الدكتور محمود سامي قنيبر، أيقونة الطب بكفر الشيخ، والذي فقد بصره أثناء ممارسة عمله بمستشفى العزل ببلطيم، وسلمه المحافظ عقد الوحدة السكنية التي خُصصت له بأجر رمزي قيمته جنيه فقط، لمدة 25 سنة، تم سداد القيمة الإيجارية كاملة من قبل المحافظة ،وتُجدد تلقائياً ، كما سيتم فرشها من خلال المشاركة المجتمعية، بالإضافة لراتب شهري.

جاء ذلك بحضور مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل ،والدكتور محمد قنيبر، ابن عم الطبيب البطل.

وقال محافظ كفر الشيخ إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأيقونة الطب تكريم لكل الأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا، مؤكداً أن الطبيب البطل نموذج من النماذج المصرية الفريدة التي تضحي بنفسها في سبيل علاج المرضى، فقد شارك متطوعاً في الصفوف الأولى من الأطقم الطبية خلال الجانحة الاولى للفيروس، ونظراً لعمله لمدة أسبوع، ولمدة عدة ساعات متواصلة أصيب بالإجهاد، ففقد بصره أثناء بداية الجائحة الأولى لفيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأكد الدكتور محمود سامي قنيبر أنه سعيد بتكريم الرئيس له، فقد رفع من روحه المعنوية ،وزاده ثقة في نفسه، مشيراً إلى أن الدولة تقدر أبنائها وتراعهم، وتثمن جهودهم ،مؤكداً أن ما قام به عمل وطني يفعله الكثيرون من أبناء هذا الوطن الطيب، ولن يستطيع أن يعبر عن سعادته بمقابلة الرئيس وتكريمه.

وقال قنيبر، إنه لن ينسى مساندة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وكان يتمنى أن يعبر له عن ذلك بعد زيارته له في منزل والده عقب عودته من المركز الطب العالمي أثناء رحلة علاجه، ولم تسنح له الفرصة فعبر اليوم عن شكره وتقديره له خلال استقباله مساء اليوم بمكتبه بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم الدكتور البطل اليوم، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان: «لولاهم ما كنا هنا» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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