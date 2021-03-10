كما سيكون البروتوكول الثاني عبارة عن تعاون بين الإتحاد الرياضي للجامعات والإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي لوضع خطه عمل سنوية تتضمن جميع الأنشطة الطلابية المرتبطة بالطلاب الوافدين من خلال دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين في إطار حرم جامعي متكامل بمواصفات حرم جامعي صحي تحقيقا لأكبر عائد صحي علي جميع الطلاب الوافدين.

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير الاتحاد الرياضى للجامعات اليوم بحضور وزيرى التعليم العالى والشباب والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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