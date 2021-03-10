شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوى العام ينتهون غدا من امتحانات الترم الأول الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى غدا الخميس طلاب الصف الثانى الثانوى العام من امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية، حيث يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى مادتى التطبيقات الرياضية للشعبة العملية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، على فترتين حيث يؤدى طلاب 15 محافظة هى القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء من التاسعة صباحا، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتتنهى غدا 11 مارس الجارى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.