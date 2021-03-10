شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع الرقابة الإدارية.. نائب محافظ بني سويف يشرف على حملة تموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، على حملة رقابية تموينية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، شملت عددا من الأسواق والهايبرات ومحال بيع السلع الغذائية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة لضبط الأسواق والمحال التجارية من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع كل صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في السلع الأساسية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تحرر 15 محضر مخالفة، تنوعت فيما بين حيازة سلع غير صالحة، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، ومخالفات بيئية متنوعة، وخلال الحملة أكد نائب المحافظ «بلال حبش» على حرص المحافظة بكافة أجهزتها على التعاون مع الجهات الرقابية، لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع السلع الأساسية، خاصة السلع التموينية والأدوات الصحية والمستلزمات الصحية والمطهرات والكمامات التي تشهد كثافة في الطلب عليها من قبل المواطنين في تلك الفترة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، ومنع كافة أنواع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة قد أتاحت أكثر من وسيلة وقناة للمواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن، والتي تأتي وفق خطة محكمة تنفذها المحافظة بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتنسيق كامل مع الجهات التموينية والصحية والرقابية، حيث قد تشهد تلك الفترة تكثيف للحملات الرقابية بالمدن السبع وصولا للقرى لتعظيم الفائدة من تلك الجهود وتواجد في الحملة: المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، وعدد من مسؤولي الصحة المختصين، والتنفيذيين المعنيين.