شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعيد تمثال الإله باستت من كندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، أنه في إطار الجهود التي تبذلها بعثات مصر الدبلوماسية في استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، تسَلَم السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، قطعة أثرية من البرونز للإله «باستت» تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وذلك في احتفالية محدودة العدد بدار سكن السفير المصري، نظراً للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حضرها كبار مسئولي وزارتي التراث والخارجية ووكالة خدمات الحدود الكندية، ومراسلون عن كبرى القنوات الاخبارية في كندا.

وأشار السفير أبوزيد، إلى أن استرداد القطعة الأثرية جاء نتيجة جهود مشتركة وتعاون وثيق بين السفارة المصرية في كندا ووزارة السياحة والآثار من جانب، وبين السلطات المعنية الكندية من جانب آخر، استمر على مدار أشهر عديدة للتأكد من أثرية القطعة المستردة بعد أن تم احتجازهما من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية والتحقق من عدم شرعية خروجها من الأراضي المصرية.

وقد شارك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في مراسم تسلم القطعة من خلال كلمة ألقاها من مدينة الأقصر، تحدث فيها عن القطعة الأثرية وخلفيتها التاريخية، موجها الشكر للحكومة الكندية على حرصها على إعادة القطعة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها لاسترداد قطع أثرية مصرية من كندا، موجهاً الدعوة للسائحين الكنديين لزيارة مصر ومواقعها الأثرية، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بهدية مصر للعالم في القرن الحادي والعشرين.

ومن جانبه، ألقى السفير أحمد أبوزيد كلمة خلال مراسم تسلم القطعة، أكد خلالها على ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، حيث نجحت جهود وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، في إعادة قطع أثرية من العديد من دول العالم مؤخراً، مثنياً على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وكندا، والتي أسهمت في نجاح جهود استرداد تلك القطعة المهمة.

ومن جانبها، أعربت مساعدة وزير التراث الكندى عن سعادتها بالمشاركة في مراسم تسليم تلك القطعة الأثرية التي ثبت خروجها من مصر بصورة غير شرعية، مؤكدة حرص الحكومة الكندية على إعادتها إلى السلطات المصرية التزاماً بمعاهدة اليونسكو المعنية بسبل حظر ومنع الاتجار غير المشروع واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والموقع عليها من جانب البلدين.

هذا، وقد تسلم سفير مصر في نهاية المراسم شهادة موقعة من وزير التراث الكندي بإعادة القطعة الأثرية إلى الحكومة المصرية.

ومن جانبه قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة ان القطة ترمز إلى المعبودة باستت ابنة معبود الشمس رع والتي كانت تصورها الرسومات على هيئة امرأة برأس قطة لذا تعتبر باستت رمز الحنان والوداعة فقد ارتبطت بالمرأة ارتباطا وثيقا واستأنس المصري القديم القطط وقام بتربيتها في البيوت وعند موتها كان يقوم بتحنيطها وعمل التماثيل لها من الاحجار والمعادن المختلفة. وقد عثر على أحد المقابر التي تحتوي على آلاف القطط المحنطة بدقة بارعة مما يدل على أهمية القطة باسست وتبجيلها واحترامها عند المصري القديم.