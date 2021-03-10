شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس لـ زيزو : «لو راجل جدد ‏للزمالك.. خليك مؤدب واتعلم الانتماء من شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ مصطفى يونس ، قائد الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، هجوماً ضارياً على أحمد سيد زيزو، جناح فريق الكرة بنادي الزمالك، من خلال مقطع فيديو عبر قناته الرسمية في «يوتيوب».

وقال يونس في رسالة لزيزو:«لما تتكلم عن الكبار لازم تكون مؤدب ومحترم، قبل ما تتولد أنا كنت كابتن الأهلي، الأهلي اللي بتجري وراه علشان يضمك دلوقتي».

وواصل:«لو كنت كذاباً مثلما تقول لكنت أجلس على قمة برج القاهرة الاّن، وأنت ترفض التجديد للزمالك وطلبت 15 مليون جنيه».

وأكمل هجومه على نجم الزمالك:«عليك أن تتعلم الولاء والانتماء من قائد الزمالك شيكابالا الذي وقع على بياض لناديه، ولكنك تلهث وراء المال مثلك مثل رمضان صبحي وباقي لاعبي الجيل الحالي».

وأنهى تصريحاته:«أرفض هذه النوعية من اللاعبين دخولها الأهلي أمثال أحمد سيد زيزو ومن على شاكلتهم، وعائلته تلهث وراء الأهلي الاّن من أجل ضمه، ولو كنت رجلاً بالفعل وتُكذب كلامي قم بالتجديد للزمالك».