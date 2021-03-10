شكرا لقرائتكم خبر عن أكثرها الأدوية الخطأ والاختناق والمبيدات.. «سموم بنها» يصدر تقرير فبراير بإجمالي 205 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز علاج التسمم وأبحاث السموم الإكلينيكية التابع لمستشفيات بنها الجامعية، مساء الثلاثاء، بيانا بحالات التسمم لشهر فبراير بإجمالي٢٠٥ حالات.

وقالت الدكتور نيرمين عدلي محمود، وكيل كلية طب بنها، والمشرف العام على المركز، في بيان، إن التقرير الشهري لمركز السموم يؤكد أن نحو نصف عدد حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، يليها بالترتيب الاختناق بالغاز، تناول المبيدات الحشرية، ثم المواد الكاوية «البوتاس»، ثم المخدرات، ثم التسمم الغذائي، وأخيرا المشتقات البترولية.

وطالبت أولياء الأمور بالانتباه لأولادهم وإبعاد كل ما يعرض حياتهم للخطر عنهم.

وتضمن الإحصاء أن تناول الادوية العلاجية بطريق الخطأ في مقدمة حالات التسمم بعدد ٩٦ حالة بنسبة ٤٦.٨%، يليها، والاختناق بالغاز ٣٥ بنسبة ١٧.١%،: المبيدات الحشرية ٣٢ حالة بنسبة ١٥.٦%، والمواد الكاوية ٢٢ حالة بنسبة ١٠.٧%، والمخدرات ١١ حالة بنسبة ٥.٤%، والتسمم الغذائي ٦ حالة بنسبة ٢.٩%، وأخيرا المشتقات البترولية ٣ حالات بنسبة ١.٥%.