شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمين شرطة ومجند بحادث في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب أمين شرطة ومجند في حادث انقلاب دراجة بخارية شرق النيل في محافظة المنيا .

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بإصابة محمد إبراهيم جاد، 45 سنه، أمين شرطة، مقيم بقرية دماريس بمركز المنيا، واحمد سيد عبدالرحمن، 22 سنه، مجند، مقيم بمحافظة أسيوط، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق زاوية سلطان، شرق النيل، بمركز المنيا .

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج.