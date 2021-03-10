شكرا لقرائتكم خبر عن رمال ورياح وأتربة وارتفاع الحرارة لـ 35 .. حالة الطقس اليوم الأربعاء في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأريعاء 10 مارس، متوقعة أن يسود طقس حار نهارا بارد ليلا، غائم بشكل جزئي على كل من القاهرة والوجه البحرى أما الرياح فستكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الطقس حار نهارا وأتربة عالقة وبارد ليلا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة .

ويسود طقس حار نهارا وبارد ليلا على السواحل الغربية والشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على السواحل الشرقية بينما الرياح نشطة على بعض المناطق على السواحل الغربية، بينما يسود طقس حار نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، بينما يكون حار نهارا، بارد ليلا على وسط سيناء والرياح معتدلة .

- حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر -

أما درجا الحرارة، فمتوقع أن تكون على القاهرة 33-15 والاسكندرية 30-17 بينما تبلغ أقصاها على كلا من قنا والاقصر وسوهاج حيث تبلغ العظمى 35 والصغرى 15

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -