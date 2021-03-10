شكرا لقرائتكم خبر عن للوقوف على نسب التنفيذ.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير عدة أحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير.

وخلال الجولة تفقد أعمال التطوير بشارع المنشية أحد الشوارع الرئيسية والحيوية بفيصل بحي الهرم وخلال سيره على الأقدام تلاحظ له وجود بويات مسكوبة على الرصيف وعلي فور قام بمجازاة المسؤول عن النظافه بالحي عشرة أيام، وأيضًا مجازاة نائب رئيس حي الهرم بعشرة أيام لتقاعسه عن متابعة أعمال النظافة وحتى لا تتكرر.

وكذلك تققد العمارات السكنية البديلة لأهالي عزبة حرب بحي بولاق الدكرور كسكن أمن ونظيف لهم.

وكذلك تفقد أعمال التطوير بمحيط حي الدقي وبميدان المساحة بالدقي ووجه برفع الحواجز التي تضعها المحال لحجز اماكن للسيارات كون الطريق حق للجميع، وكذلك تفقد سيادته أعمال التطوير بشارع النيل السياحي الذي يعد أحد الشوارع الحيوية بالجيزة.