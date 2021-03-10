شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:



السكة الحديد تكرم سائق لإنقاذه سيدة حاولت إلقاء نفسها تحت عجلات القطار



التموين تضخ 4 آلاف طن زيت طعام يوميا فى مخازن شركات الجملة بالمحافظات

التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفى لمدة تتراوح بين 4 لـ6 أشهر

الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الصحة تعلن أسماء مراكز تلقى لقاحات كورونا بالجمهورية

دار الإفتاء: التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مجرم



إنشاء أول مركز إلكترونى لإصدار فواتير الكهرباء بشركة مصر العليا لأهالى الصعيد

ارتفاع واردات مصر من الكيوى لـ2 مليون و980 ألف دولار فى نوفمبر الماضى

