شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
السكة الحديد تكرم سائق لإنقاذه سيدة حاولت إلقاء نفسها تحت عجلات القطار
التموين تضخ 4 آلاف طن زيت طعام يوميا فى مخازن شركات الجملة بالمحافظات
التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفى لمدة تتراوح بين 4 لـ6 أشهر
الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
دار الإفتاء: التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مجرم
ارتفاع واردات مصر من الكيوى لـ2 مليون و980 ألف دولار فى نوفمبر الماضى
طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى
الصحة: لقاح كورونا آمن ولا يُسبب الإصابة بالمرض للشخص المتلقى
يخدم 184 ألف نسمة وبتكلفة 152 مليون.. تشغيل مشروع الصرف الصحى بمدينة نقادة بقنا
المجلس الأعلى للجامعات الخاصة: انتظام امتحانات الترم الأول ونسبة الحضور 100%