شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم .. "اقتران نادر" للقمر وثلاثة كواكب اليوم وغدا فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس اليوم الأربعاء وغدا الخميس 11 مارس 2021، اجتماع القمر وعطارد والمشتري وزحل في كوكبة الجدي، وكجزء من هذا التجمع ستحدث ثلاثة اقترانات خلال هذين اليومين مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

ويحدث الاقتران عندما يقترب جسمان أو أكثر من الأجسام السماوية من بعضهما البعض في السماء كما يُرى من الأرض وتشترك تلك الأجسام نفس المطلع المستقيم أو خط طول مسير الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه أولاً سيحدث اقتران بين القمر وزحل صبيحة يوم الأربعاء 10 مارس حيث سيمر القمر البالغ من العمر 26 يومًا وقرصة مضاء بنسبة 11 % ويفصله عن كوكب الحلقات زحل 3 درجات وسيكون لمعان القمر -10.4 ، في حين سيكون زحل أكثر خفوتا 0.6 وسيظهران في سماء الفجر قبل شروق الشمس بحوالي الساعتان وسيصلان اعلى نقطة في السماء فوق الأفق الجنوبي الشرقي مع انتشار ضوء الصباح.

ونظرا لأن المسافة الفاصلة بين القمر و زحل واسعة جدًا فلن يتم رؤيتهما سويا في نفس مجال رؤية التلسكوب ، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وصبيحة اليوم التالي الخميس 11 مارس، وقبل شروق الشمس ببضعة ساعات سيلاحظ أن القمر ابتعد عن زحل نحو الشرق وإضاءة قرصة انخفضت لتصبح 5.4 % عن اليوم السابق وأصبح واقعا بالقرب من المشتري وعطارد.

والمشتري أكثر الكواكب الصباحية لمعانًا في الوقت الحالي، حيث يتفوق على زحل بحوالي 12 مرة وعطارد بسبع مرات، وعلى الرغم من أن عطارد أكثر إشراقًا من زحل ، فمن المحتمل أن يكون زحل أسهل عند رؤية هذين العالمين ، حيث يشرق زحل أولاً ، يليه المشتري ثم عطارد.

وخلال هذا الاقتران سيكون القمر والكواكب مرصودة بسهولة بالعين المجردة على قبة السماء وعند استخدام المناظير يمكن رؤية المزيد من التفاصيل مثل أقمار كوكب المشتري لأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار جاليلو.