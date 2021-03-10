شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للتنسيق الحضارى يوضح تفاصيل مشروع "عاش هنا" لدعم شهداء الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن بهجت رئيس قطاع التخطيط بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن مشروع "عاش هنا " يهدف إلى الحفاظ على التراث سواء التراث المادى أو المعنوى، بجانب الحفاظ على المبانى التراثية في كافة المدن المصرية.

وأضاف رئيس قطاع التخطيط بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى يسعى إلى الحفاظ على المناطق ذات القيمة وسط البلد والقاهرة الخديوية، والزمالك والمعادى بجانب الحفاظ على المناطق ذات القيمة الإسكندرية.

وأوضح رئيس قطاع التخطيط بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أن وزارة الثقافة قررت أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع "عاش هنا" من أجل دعم الأطباء في مواجهة فيروس كورونا وتخليد أسماء شهدائهم، مضيفا أن أسرة الطبيب تأتى لتتحدث عن قصة الطبيب الشهيد بحيث يتم إدراج اسمهم.