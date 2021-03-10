شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الصحة بالسويس» يجتمع مع الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بـ«التأمين الصحي الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعآ بالرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات وعلى رأسهم سحر شعبان مسؤول الرائدات بالمديريه .

ناقش الحفناوي اهمية نشر التوعية باهمية المشاركة الإيجابية بالتسجيل الطبي وفتح الملفات العائلية لأهالى السويس بالمجان في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تستعد لها محافظة السويس ضمن المرحلة الاولى للمشروع، ونشر وتعريف الخدمات التي تقدمها المنظومة للمواطنين.

وأكد الحفناوي على اهمية الدور الذي تلعبه الرائدات الريفيات في توعية الموطنين وتوصيل الرسائل التوعوية بشكل مبسط لكافة شرائح المجتمع من خلال المرور المستمر على المنازل وخاصة بالمناطق الريفية، بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والصحية السليمة لأفراد الاسرة والمجتمع خاصة هذه الفترة الاستثنائية من فيروس كورونا ومتابعة التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الوحدة أو المنشأة الصحية التي يعملن بها أو من خلال المرور على المنازل والعمل من منزل لمنزل للترويج لفتح الملف العائلى واهميته لبدء التشغيل التجريبى للمشروع بمحافظه السويس حضر الاجتماع دكتور رضا فكري وكيل المديرية ودكتورة سارة أحمد منسق مشروع التأمين الصحى الشامل.