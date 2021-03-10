شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تشارك فى ورشة عمل لتعزيز دخل المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اليوم جامعة سوهاج، بالتعاون مع إحدى شركات التنمية، ورشة عمل بقرية بنى حرب بمركز طهطا بعنوان «الإستثمار في تنمية الإنسان المصري»، وذلك في إطار مشروع تعزيز الدخل الريفي لتطوير سلاسل القيمة بمحافظة سوهاج، والممول من الحكومة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الجامعة تتعاون مع شركات التنمية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف، لافتاً إلى أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان ظروف معيشية أفضل للفئات المستهدفة، وذلك يأتي في إطار دور الجامعة الخدمي والتوعوي لتحقيق التنمية الشاملة للقري الأكثر احتياجاً، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد للوصول للتنمية المستدامة للمواطنين في بالمحافظة.

وأشار عزيز، إلى أنه تم خلال الورشة والتي حضرها 70 مشارك من منتجي ومزارعى اللوف، مناقشة إقتصاديات الإنتاج لتعزيز دخل المنتجين والمزارعين، وكيفية ترشيد إستخدام مياه الري وتطبيق نظم المكافحة المتكاملة لآفات اللوف .

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بالجامعة، أن الحاضنة تشارك مع خبراء شركات التنمية في دراسة القطاعات الإقتصادية في مركز طهطا لمساعدة أصحاب المشروعات الناشئة في التعرف على الفرص الإقتصادية والإستثمارية المتاحة للنهوض بالإقتصاد المحلى وخلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، لافتا إلى أن الجامعة بالتعاون أطلقت مسابقة للباحثين في صعيد مصر خاصة بمجال تطوير منتجات نبات اللوف ومخلفاته، وذلك من أجل خلق صناعة جديدة تعزز دخل منتجي ومزارعى اللوف في مركز طهطا، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة أخرى بين المزارعين لأعلى إنتاجية من اللوف وأحسن ممارسات زراعية جيدة، وسوف تعلن نتائج المسابقتين في شهر مايو القادم.