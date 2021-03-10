شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بيوم الشهيد.. رئيس جامعة مطروح يكرم أسر شهداء الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من مارس ٢٠٢١، عدد من أسر شهداء الجيش المصري العظيم، في ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة في حرب الاستنزاف.

وأشار النجار إلى أن يوم الشهيد بات محفورًا في تاريخنا الوطني، ومبعث اعتزاز وفخار لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال، وسيظل دافعًا للأجيال القادمة على الاعتزاز بوطنهم وقواتهم المسلحة الباسلة، مضيفًا أن شعب مصر يواصل مسيرة البناء والتنمية من أجل النهوض بالوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد النجار ضرورة توحيد الصف بين مختلف فئات المجتمع، بهدف تحقيق الاستقرار، ومواجهة الأزمات، لافتًا أن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ومحاربة الإرهاب لا يمكن لأى شخص إنكارها، موضحًا أن كل من يحاول النيل من عزيمة الشعب المصري وتركيع إرادته الحرة، وزرع الفتن بين المواطنين، مصيره حتمًا إلى زوال.

ووجه رئيس الجامعة التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لنحيا مرفوعي الرأس، ولكل مصاب قاتل بشرف وبسالة ليتحقق لمصر النصر العظيم، ولشعبها الذي توحد على قلب رجل واحد خلف قواته المسلحة .

وكرم رئيس الجامعة، أسرة الشهيد رائد طه محمد سعد ساطور، وأسرة الشهيد رائد محمد نجا سعد الحنفي، وأسرة الشهيد رائد طيار طارق عبدالرحمن محمد، ومصاب العمليات النقيب أحمد حسین عبدالوهاب مصطفى.

وفي سياق متصل أهدى الدكتور مصطفى النجار درع الجامعة، للعميد حازم أبوالوفا المستشار العسكري للمحافظة، تقديرًا لجهود سيادته، وتقديرًا من جامعة مطروح لقواتنا المسلحة الباسلة.