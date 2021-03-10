شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية الثقافة بـ«يوم الشهيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية أحتفالية قصر الثقافة بيوم الشهيد مساء اليوم الثلاثاء نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك بحضور أبتسام فريد مدير عام أقليم القناة وسيناء الثقافي وأمل عبدالله رئيس أقليم القناة وسيناء الثقافي ومحمد طلبة نائب البرلمان ومديري عموم المديريات، ورئيس حي ثالث.

بدأت الأحتفالية بالسلام الجمهوري وأوبرت عن الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة يروي قصة حياته وبطولاته، كما تضمنت الاحتفالية الفرقة الغنائية للهيئة العامة لقصور الثقافة «أنغام الشباب» وفرقة الفنون الشعبية لقصر الثقافة.

وكانت قد أعلنت مصر منذ أستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض 9 مارس عام 1969 بيوم الشهيد وتحتفل به مصر كل عام، تخليداً لذكرى رحيلة ونعاه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر، والذي يعتبر يوم تتلاحم فيه تضحيات أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، ويوم من أعظم الأيام خلودا في تاريخ أمتنا، ليكتبوا هؤلاء الأبطال صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتى من بعدهم، وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، وإنما يتطلب الجهد والتضحية.