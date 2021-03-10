شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد يوجه التحية لموظفة المعمل: سيدة رائعة من سيدات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن المجتمع المصري يبرز بطولة سيدة رائعة من سيدات مصر، وهي السيدة انجي أسامة، وهي السيدة التي كشفت تحرش أحد الأشخاص بطفلة في أحد البنيات في المعادي.

وأضاف عمرو عبدالحميد، خلال برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه لولا انجي أسامة ما كنا سمعنا عن هذه الحادثة، التي بكل تأكيد تحدث كل يوم، موجها لها التحية، لافتاً إلى أنها طلبت من متابعيها إعادة نشر الفيديو، ليعرف الجميع بهذا القصة المقززة.

وأكد أن هناك تضامن واسع مع السيدة أوجيني أسامة، لافتاً إلى أنها لا تعاني أي مضايقات من صاحب المعمل الذي تعمل به.