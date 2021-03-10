شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تحتفل بيوم الشهيد بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت المحافظات بيوم الشهيد، الثلاثاء، وحرص عدد من المحافظين على وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وتكريم أسر الشهداء.

ووضع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بالجيش الثالث الميدانى، وقرأ الفاتحة على روح الشهيد البطل.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التحية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم دفاعا عن الوطن، مشيرًا إلى أن تضحيات شهداء مصر كانت الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن ولولا دمائهم الزكية ما انطلقت مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بالبلاد.

وأشار المحافظ إلى أن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفاناً وتقديراً لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصرى والوطن.

وفى الأقصر، احتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بيوم الشهيد، وتزينت حوائط المستشفى بأسماء عدد من الشهداء من خلال مبادرة حائط شفاء الأورمان، الذي يحمل أسماء الشهداء تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم العطرة.

وتبرع عدد من زملاء الشهداء بتجهيز غرفة كاملة بالمستشفى، حملت اسم دفعة 2001 كصدقة جارية على أرواح زملائهم الذين استشهدوا خلال إحدى العمليات في مواجهة مجموعات إرهابية.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى يحرص على الاحتفال بهذه المناسبة وبالمناسبات الوطنية المختلفة، حيث سبق تكريم أمهات الشهداء وتكريم أسماء شهداء حرب أكتوبر وتكريم المشاركين في ملحمة النصر.

وأضاف أن المستشفى يستقبل أبناء الجيش والشرطة في المناسبات المختلفة، حيث يعتبرون من أهم الداعمين لهذا الصرح الطبى العملاق الفريد من نوعه في الصعيد.

وكرم الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، عددًا من أسر شهداء الجيش.