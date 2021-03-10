شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن أسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد، صلوات الله عليه وسلامه، متمنيا أن يعيدها الله على الرئيس بكل الخير وعلى وطننا الحبيب وشعبنا العظيم بكل اليمن والبركات.

كما بعث وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة، مؤكدين لرئيس الجمهورية وفاءهم بالمهام الوطنية التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى.