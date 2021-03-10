شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية علاجية: السمنة مقدمة للإصابة بـ80% من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة معرض للإصابة بفيروس كورونا بصورة أكبر، كما أنه معرض للتنمر، خاصة إذا كان صغيرًا، خلاف أن مريض السمنة يُعاني من الاكتئاب الناتج عن زيادة الوزن.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن السمنة في حد ذاتها ليست مرض، ولكنها مقدمة للإصابة بـ80% من الأمراض، معقبًا: «السمنة تجذب الأمراض، وأي شخص يعاني من زيادة الوزن لازم يخس، عشان يمنع الأمراض عنه».

ولفت إلى أن هناك 35 كورسًا من النباتات الطبيعية تصلح لخفض الوزن، مشيرًا إلى أن هذه النباتات تعمل على تقليل الشهية لدى مريض السمنة بدون أي أعراض جانبية.

وأشار إلى أن تناول الألياف الطبيعية تعمل على علاج الإمساك بصورة كبيرة للغاية، معقبًا: «كتر الأمساك قد يسبب الإصابة بسرطان القولون والمستقيم».