شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: لدينا 33 قيادة نسائية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التهنئة لجميع السيدات العاملات بالإدارة المحلية بالوزارة وكافة المحافظات والتى تتصدى بكل كفاءة واقتدار للصعاب والتحديات في هذا المضمار الهام المرتبط بالحياة اليومية للمواطن المصري لرفعته ومساندته وتعزيز قدرته على مواجهة أعباء الحياة.

واكد، الوزير، في بيان له مساء الثلاثا، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإثبات وجودها، حيث حققت بالفعل العديد من المكاسب والإنجازات على مستوى المحليات وتبوأت أعلى المناصب في سلم الترقي الوظيفى لتصبح محافظاً ونائبة محافظ وسكرتير عام مساعد ورئيسة حى ومديرة قطاع وادارة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أننا لدينا عدد كبير من القيادات النسائية بالمحليات على رأسهن سيدة تتولي منصب محافظ، و11 نائبة محافظ بالإضافة إلى 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولي رئيس مركز ومدينة وحي على مستوي جميع المحافظات .

وأوضح شعراوي أن المرأة تعمل جنباً إلى جنب لتعزيز قدرات المحافظات المختلفة على مواجهة ما يعترض حياة المواطن المصري من مشكلات، لافتا إلى أن حجم العاملات القياديات في الوزارة والمحافظات وصل لنحو 45% من جملة العاملين مما يعد تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، منوها إلى الدور الهام الذي تطلع به حالياً وحدات تكافؤ الفرص والتى تم تأسيسها في محافظات مصر المختلفة لتعزيز قدرة المرأة والاستفادة من معارفها وخبراتها وإدراكها لأبعاد المشكلة التي تواجه المحليات من زاوية أكثر اقتراباً ومن نواحى توفر للمرأة الفهم العميق لها.

وأكد أن استراتيجية الدولة متماشية مع أهداف التنمية المستدامة وكلاهما يؤكد على مكانة المرأة، لافتاً إلى انه خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماع مع القيادات النسائية في العمل المحلى للتأكيد لهم خلال يوم المرأة المصرية 16 مارس ويوم عيد الأم أن وزارة التنمية المحلية تعطى أهداف تمكين المرأة الأولوية المطلوبة.

وأضاف الوزير، أنه تم تأسيس مجموعة السيدات القياديات المحليات المصرية الأفريقية، وانضمت إلى تنظيم المجلس الأفريقي للمرأة العاملة في مجال المحليات المعروفة باسم «ريفيلا».