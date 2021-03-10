شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: السيسي أب لكل أبناء الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد في الـ 9 من مارس انبثق من استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في الخط الأول للدفاعات المصرية وكان بينه وبين الدفاعات الإسرائيلية 200 متر فقط، وهذا يحدث لأول مرة في العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «نفتخر بالجنرال الذهبي ونقول أنه شرف العسكرية المصرية».

وأردف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، «الرئيس السيسي أب لكل أبناء الشهداء ويكرمهم في الأعياد ويجلس معهم» موضحًا أن القوات المسلحة تسأل أبناء الشهداء كل عيد عن احتياجاتهم التي يحتاجونها من والدهم ويتم تلبيتها مهما كانت».

واستكمل فرج «ما كانت سيناء لتعود لنا ويتم تطويرها وتعميرها دون تضحيات الشهداء»، موضحًا «أقول لأولاد الشهداء إن كان الأب استشهد فإن مصر باقية لكم».