شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: شريحة الشباب أكثر الفئات التي تعاني من زيادة الوزن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مبادرة «أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء» تهدف لإعداد بنية تحتية من المعلومات الصحية، لكي يكون الطفل بلا سمنة، وبالتالي يكون شابًا لا يعاني من زيادة الوزن، ويتقدم به العمر لا يعاني من تبعات مرض السمنة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مرض السمنة ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، ومصر لم تكن تدخل الإحصائيات العالمية الخاصة بمرض السمنة، وهذا دليل على وجود العديد من السلوكيات الخاطئة التي نتج عنها زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن شريحة الشباب هي أكثر الفئات التي تعاني من زيادة الوزن داخل المجتمع المصري، مضيفة أن هناك ضرورة لزيادة الوعي بين أولياء الأمور بخطورة مرض السمنة الذي يؤذي الأطفال والشباب بصورة كبيرة للغاية.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لعدم العودة إلى السمنة مرة أخرى بعد خفض الوزن، من خلال اتباع برنامج غذائي صحي، وبعض الكورسات العلاجية، من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.

وذكرت أن سمنة البطن أو الكرش هي أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ولا يمكن أن تقوم هذه الأجهزة بمهامها على أكمل وجه في وظل وجود خلايا دهنية في منطقة البطن.

وتابعت «سهيل»، أن سمنة البطن تؤدي إلى الشخير الحميد، وبعد التخلص من البطن يتم التخلص من الشخير الحميد أو النوم المتقطع أو النهجان.

ولفتت إلى أن الفرد عندما يعتاد على تناول الطعام بشكل كثير، فهذا يؤدي إلى زيادة اتساع المعدة، ولهذا لا يصل إلى مرحلة الشبع بسهولة.

وأشارت إلى أن هناك إمكانية لملء المعدة والوصول إلى مرحلة الشبع من خلال تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الألياف بكثرة.