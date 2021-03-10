شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوات بسيطة .. كيف تحمي أبناءك من التحرش والعنف الجنسي ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرحت سارة عزيز خبيرة مواجهة التحرش، ومؤسسة مبادرة منع التحرش بالأطفال، قواعد حماية أبنائهم من التحرش بخطوات بسيطة، موضحة أنه على الآباء والأمهات التحدث مع أطفالهم عن خطورة التحرش الجنسي لحمايتهم منه، وأن إطاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم سيقلل من فرص التحرش الجنسي.

وأضافت «عزيز» خلال حوارها ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس» أن اللعب مع الأطفال طريقة جيدة لنجعلهم يتحدثون عما يشعرون به، مؤكدة أنه على الآباء التعبير عن مشاعرهم حتى يخلقوا بيئة جيدة من الانفتاح مع أطفالهم، وليتعرف كل منهما على مشاعر الآخر.

وأوضحت سارة عزيز أن هناك فكرة يجب الاستعانة بها «كروت المشاعر»، مؤكدة أن الطفل الذي يعبر عن مشاعره براحة هو أقل التعرض للعنف الجنسي والتنمر، مشيرة إلى أن التحرش بالأطفال مرض عقلي.