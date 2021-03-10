شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات المتحرشين: ليس جريمة عادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن التحرش بطفلة في المعادي ليس جريمة عادية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد نص صريح لعقوبة التحرش بالطفل، مردفة، «نحتاج لتغليظ العقوبات».

وأكدت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، أنه لا بد من مواجهة مشكلة التحرش، وذلك من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، كي نعطى الآمان للمجتمع.

ولفتت إلى أهمية علاج الطفلة نفسيًا بعد جريمة التحرش التي ارتكبت ضدها لأنها تأثرت نفسيًا بشكل مباشر، موجهة تحية تقدير واحترام وإجلال وامتنان للسيدة التي هبت مسرعة لإنقاذ الطفلة من التحرش بها.