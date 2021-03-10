شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك بحضور: المهندس أيمن نافع، الأستاذ محمود علاء «لجنة متابعة المبادرة بمجلس الوزراء»،ومحمد جبر معاون المحافظ «منسق المبادرة»،اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه ،المهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية ،العميد أحمد عبدالفتاح رئيس جهاز تعمير بني سويف، والأستاذ على يوسف رئيس مدينة ناصر، هاني الجويلي رئيس مدينة ببا، وعزة على خالد مدير عام التخطيط،الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات المقرر تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا بالمرحلة الأولى، التي تضم 66 قرية بمركزي ببا وناصر ،وبحث أخر المستجدات والتجهيزات النهائية لبدء العمل في تلك المشروعات حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين شركات المرافق لسرعة الانتهاء من أية أعمال سواء خاصة بتركيب أو مد خطوط مياه شرب أو غاز أو كابلات كهرباء أو تليفونات، مع أعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى المدرجة ليتم الانتهاء من سريعا قبل البدء في أية أعمال خاصة برصف أو إعادة رصف،فضلا عن الاتفاق على عدد من الإجراءات المحددة لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال المبادرة.

و أشار د. عاصم سلامة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكاتف جميع الجهود لتذليل كافة المعوقات لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية من أجل النهوض بحياة المواطنين وبناء الإنسان المصري، فضلاً عن تغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لأهالي تلك القرى.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بناصر وببا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،التي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة،تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف،الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.