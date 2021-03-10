شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى بورصة برلين السياحية وتستعرض خطة الدعم والنهوض بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر
وشارك في الجلسة الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية.
وفي بداية الجلسة أجابت شلبي عن سؤال حول تأثير الاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر في جذب المزيد من الحركة السياحية رغم التحديات الراهنة، حيث أشارت إلى القيام ببث عدد من الفيديوهات عن هذه الاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة التي جرى افتتاحها خلال عام 2020، كما أشارت إلى إطلاق عدد من الجولات الافتراضية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي دعت من خلالها السائحين لزيارة مصر عن طريق إبراز كافة المقومات الأثرية الفريدة للمقصد السياحي المصري، والتى من شأنها جذب انتباه السائحين وتشجيعهم على زيارة مصر، فضلا عن التأكيد على عظمة الحضارة المصرية العريقة.
كما تحدثت خلال الجلسة عن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان السفر الآمن للمقاصد السياحية المصرية، مؤكدة التعاون الوثيق لاحتواء تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحي المصري والخطوات المنفذة فى إطار العودة التدريجية الآمنة للسياحة في مصر والتى على رأسها إصدار الوزارة لشهادة السلامة الصحية واشتراط الحصول عليها لتشغيل المنشأت الفندقية والسياحية، وذلك لضمان التزام كافة المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وقال محمد فرج مدير المكتب المركزي المشرف على ألمانيا وسويسرا والنمسا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن مشاركة الوزارة في هذا الحدث السياحي السنوي الهام تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، وخاصة من السوق الألماني الذي يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأشار إلى أنه سيجرى خلال فعاليات البورصة تكثيف اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران والاتحادات السياحية المختلفة لمناقشة المستجدات التي طرأت على السوق السياحي، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية بحرص معظم دول العالم على تطعيم مواطنيها باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.