شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يناقش تنفيذ مشروع «وحدات البيوجاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مع ممثلي مؤسسة الطاقة الحيوية بالمحافظة، تنفيذ مشروع «وحدات البيوجاز» والذي تنفذه وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

عقد الإجتماع بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعه لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، وعبدالرحمن صلاح نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية، وعبدالرحمن مصطفي أخصائي بالمؤسسة، ونهي سعيد سكرتيرة المدير التنفيذي.

وقال رئيس جامعة سوهاج، أن المشروع يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، من أجل توفير مصدر حيوي نظيف للطاقة متجدد وآمن ومستمر للقري الفقيرة، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى الترويج لتكنولوجيا الغاز الحيوي في صعيد مصر، عن طريق استغلال المخلفات العضوية والتخلص منها بشكل آمن وتوفير سماد عضوي يعمل على تحسين التربة خالى من الآفات، إلى جانب رفع التوعية البيئية وتدريب عدد من المهندسين والفنيين على تنفيذ تلك الوحدات، وكذلك إنشاء شركات رائدة في مجال الطاقة الحيوية، والتشجيع على البحث العلمي في مجال الطاقة المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الغرض من تنفيذ المشروع هو التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز على مستوي محافظات الجمهورية، الأمر الذي سيساهم في تدريب أكبر عدد من الشباب وخلق فرص عمل جديدة ومميزة، وكذلك تحسين الظروف الصحية والبيئية داخل تلك القري من خلال التخلص الآمن من مخلفات روث الحيوانات والمخلفات الزراعية.

وأكد عبدالرحمن مصطفي أخصائي بمؤسسة الطاقة الحيوية، أنه سيتم إنشاء ٥٧ وحدة غاز حيوي منزلية بقرية «قاو غرب» بمركز طما، بالإضافة إلى ٣ وحدات داخل المدارس الفنية الزراعية، ووحدة منزلية وأخرى متنقلة تجريبية تدريبية في جامعة سوهاج، وذلك تحت إشراف مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمحافظة والجامعة، لافتا إلى أن البيوجاز هو غاز آمن غير سام عديم اللون وله شعلة نظيفة زرقاء وينتج عن تخمر أي مواد عضوية، ويستخدم في أغراض الطهي والإنارة وتوليد الكهرباء، وأيضاً كسماد عالي الجودة يزيد من خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل.