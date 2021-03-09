شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مستمر بين إدارات الاتصال بالسويس لحل مشاكل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس اجتماع بمديري ومسئولى الاتصال السياسى بالمديريات والاحياء بحضور الدكتورة سوزان الجندى مدير الاتصال السياسى بالمحافظة والضبع ناشد مديرإدارة الازمات والكوارث بالمحافظة لمناقشة دور واهداف إدارة الاتصال السياسى في التواصل مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس للوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين والخدمات والمرافق العامة والعمل على حلها لراحة المواطنين.

اكد السكرتير العام المساعد ان ادارة الاتصال السياسى هي حلقة الوصل بين النواب والمواطنين من جهة ومديرى المديريات من جهة أخرى لعرض طلبات ومشاكل المواطنين المشروعة ومناقشتها خلال اجتماعات دورية التي تسعى لحل مشكلات المواطنين وايضا يجب ان يشعر المواطن بالاطمئنان من خلال الردود الجادة والسريعة على مشكلاتهم تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ.

واكد العميد ايهاب سراج الدين على الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً على التعاون المستمر بين إدارة الاتصال السياسى بالمحافظة والادارات الاخري بالاحياء والمديريات والمصالح الحكومية لعرض المشاكل والتفاعل معها لصالح ابناء السويس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واهتمام الدولة بالتفاعل والتواصل مع السادة النواب للعمل على حل مشاكل المواطنين.