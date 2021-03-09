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هل ظهر متحرش المعادي مع عمرو أديب من قبل؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت صورة الإعلامي عمرو أديب مع الفنان المصري ماجد القلعي، جدلا واسع خلال الساعات الماضية، بسبب تشابه الفنان ماجد القلعي مع المتهم بواقعة بطفلة المعادى.

وتداول بعض رواد وسائل التواصل الإجتماعي صورة عمرو أديب مع الفنان ماجد القلعي ونشروا بعض المعلومات الخاطئة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت، اليوم، من القبض على متهم بالتحرش، بعد ساعات من تداول فيديو له وهو يحاول الاعتداء على طفلة في الطابق الأرضي لأحد العقارات في منطقة المعادي بالقاهرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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