شكرا لقرائتكم خبر عن هل ظهر متحرش المعادي مع عمرو أديب من قبل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت صورة الإعلامي عمرو أديب مع الفنان المصري ماجد القلعي، جدلا واسع خلال الساعات الماضية، بسبب تشابه الفنان ماجد القلعي مع المتهم بواقعة التحرش بطفلة المعادى.

وتداول بعض رواد وسائل التواصل الإجتماعي صورة عمرو أديب مع الفنان ماجد القلعي ونشروا بعض المعلومات الخاطئة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت، اليوم، من القبض على متهم بالتحرش، بعد ساعات من تداول فيديو له وهو يحاول الاعتداء على طفلة في الطابق الأرضي لأحد العقارات في منطقة المعادي بالقاهرة.