شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة واقعة متحرش المعادي تروى تفاصيل مثيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أوجيني أسامة بطلة واقعة متحرش المعادي، إن كل من يشاهد هذا السلوك الذي رأته من تحرش بطفلة كان سيتصرف مثلما فعلت، مؤكدة أنها فعلت هذا بتلقائية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها كانت في مكتبها بالمعمل محل عملها، وشاهدت المتحرش في الكاميرا واقفًا أمام السلم ومن ثم جاءت الطفلة وارتكب فعلته، وما إن خرجت له حتى فر هاربًا.

وأردفت إنجى أسامة بطلة واقعة متحرش المعادي، أن الحادثة كانت في السادسة إلا الربع مساء أمس، موضحة أن الطفلة الضحية في عمر ابنتها، وكانت خائفة ولاذت بالهرب بعد أن خرجت لتواجه الجاني بما فعل وتمنعه من استكمال ما شرع في القيام به.

وأوضحت أنها نشرت الفيديو لأصدقائها فقط، ولكنهم طلبوا تخصيصه للعام حتى يتسنى لهم مشاركته على أوسع نطاق، نافية ما يتردد عن تعرضها لمشاكل في عملها بسبب نشر الفيديو حيث إنه لم يتم فصلها ولاقت تشجيعًا من الكثيرين على ما فعلت.

وأشارت إنجى أسامة بطلة واقعة متحرش المعادي، إلى أن المتحرش اعتقد أنه في عمارة مهجورة وسيتمكن من ارتكاب فعلته ويهرب دون أن يلاحقه أو يراه أحد، ولكن الأمور كانت عكس ما توقع والعمارة مأهولة بالسكان.

ولفت إلى أن الجاني المتحرش كان مرتبكًا وكلامه غير مرتب، مشيرة إلى أنها تعرف شكل الجاني جيدا ويمكنها التعرف عليه متى التقت به.