شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال توسعة شوارع فطناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه جار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال استبدال الصرف الزراعي المكشوف بالصرف المغطى، بطريق فطناس، وذلك لتوسعة الشوارع المؤدية لمنطقة فطناس والمناطق المجاورة لها، وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارات المعنية، وعمال النظافة العامة برئاسة مركز ومدينة سيوة.

يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في متابعة الأعمال بنطاق مدن، ومراكز المحافظة.